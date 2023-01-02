Новое исследование, проведенное на мышах, доказывает, что стресс может ухудшить зрение. Дело в том, что хроническое или повторяющееся влияние ускоряет износ клеток в глазах, поэтому они скорее отмирают.

Интересно "Эффекта не будет": работают ли TikTok-тренды по похудению на практике – оцениваем с тренером

Как стресс влияет на зрение

Все клетки в организме с возрастом стареют, поэтому клетки глаз не исключение. Некоторые факторы могут привести к ускоренным темпам износа и отмирания, так что резкое снижение ганглиозных клеток сетчатки глаза является главной причиной развития глаукомы. Ученые сообщают, что к 2040 году количество людей с глаукомой может возрасти до 110 миллионов.

Это связывают с ростом стресса, вызывающего повышение внутриглазного давления. Этот процесс влечет за собой другие фатальные последствия, в частности, заставляет сетчатку проходить через эпигенетические и транскрипционные изменения, что похоже на естественные процессы старения. Повторяющиеся стрессы ускоряют этот процесс, что в результате открывает прямой путь к глаукоме.

Наша работа подчеркивает важность ранней диагностики и профилактики, а также лечения возрастных заболеваний, включая глаукому. Эпигенетические изменения, которые мы наблюдали, свидетельствуют о том, что изменения на уровне хроматина происходят накопительным путем после нескольких случаев стресса. Это дает нам возможность предотвратить потерю зрения, если и когда заболевание будет распознано рано,

– объясняет автор исследования Дорота Сковронска-Кравчик.



Стресс может стать причиной потери зрения / Фото Pexels

Интересно, что внутриглазное давление имеет определенные циркадные ритмы, смену которых можно проследить именно ночью. Следовательно, показатели у здоровых людей могут колебаться в пределах 12 – 21 миллиметров ртутного столбика. Существование определенного диапазона внутриглазного давления затрудняет диагностику и делает невозможным ее только после одного измерения. Чтобы увидеть нарушения, необходимы более длительные исследования.

Боль в суставах ограничивает ваши способности? Какие средства выбрать, чтобы вернуться к активной жизни и не навредить организму здесь.

Но ученые отмечают, что даже незначительное повышение гидростатического давления может означать потерю ганглиозных клеток сетчатки, что станет предвестником дефектов зрения.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы понять механизм накопительных изменений в процессе старения, чтобы найти потенциальные мишени для лечения. Мы также проверяем различные подходы к предотвращению ускоренного процесса старения в результате стресса,

– заключает ведущая исследовательница.