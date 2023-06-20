Вместе с открытой обувью возникает проблема пяток, которую можно легко и быстро исправить в домашних условиях. Вам понадобится немного терпения и советы.

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Почему возникают трещины на пятках

Спровоцировать такие последствия могут как внешние, так и внутренние процессы. Главной проблемой внутри обычно является нарушение обменных процессов, что может также привести к авитаминозу, диабету, грибковым инфекциям или появлению избыточного веса. Внешние факторы, которые могут спровоцировать появление трещин, следующие:

узкая обувь из грубых материалов;

агрессивные условия окружающей среды (хождения без обуви);

некоторые виды спорта;

соленая морская вода и вода с добавлением хлора;

неправильный уход за кожей стоп или гигиена ног.

Как ухаживать за пятками



Позаботьтесь о здоровом виде стоп / Фото Pexels

Ванночки для ног

Следует позаботиться о тщательном здоровом увлажнении, которое поможет смягчить и успокоить кожу. Для получения максимального эффекта рекомендуем добавить несколько капель эфирного масла к теплой воде. Погружайте ноги в воду на 10 – 15 минут, затем протрите мягким полотенцем.

Увлажнение кремом

Следующий этап – увлажнение кремом или лосьоном. Использование таких средств является важным этапом ухода за пятками. Повторять ритуал можно не только после ванночек, но на чистую сухую кожу пяток ежедневно.

Скрабование

Поможет решить проблему потрескавшихся пяток и скраб. Он удаляет отмершие клетки кожи и сглаживает грубость на пятках. Приготовить его можно самостоятельно: смешайте масло (например, оливковое или кокосовое) с сахаром, кофе или морской солью. Массажными движениями наносим средство на влажную кожу пяток и смываем теплой водой.

Чистим пемзой

Известен многим и бесспорно действенный метод. Сначала смачиваем пятки в теплой воде, лучше их хорошо распарить. Затем легкими круговыми движениями постепенно удаляем отмершую кожу с пяток. Не пытайтесь делать это жестко, не давите на пемзу слишком сильно. Тем, у кого есть глубокие или кровоточащие трещины, следует избегать использования пемзы на этих участках, с такой проблемой лучше обратиться к специалисту.