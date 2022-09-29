Исследователи уверяют, что питание оказывает непосредственное влияние на интимную жизнь. Ученые провели исследования и обнаружили, какие продукты лучше всего влияют на сексуальное влечение.

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Пять продуктов, которые помогут наладить сексуальную жизнь

Тестостерон должен стать вашим неотделимым спутником в борьбе за восстановление сексуального влечения и улучшение общего состояния здоровья. Концентрация этого гормона естественно снижается с возрастом, а вместе с ней и желание разжигать огонь страсти. Тестостерон также необходим костям, мышцам и клеткам крови.

Ускоряют естественные процессы понижение тестостерона, ожирение, заболевания эндокринной системы, прием определенных медицинских препаратов и т.д. Результаты исследования говорят, что более 40% мужчин в возрасте от 40 лет и более 50% мужчин, старше 70 лет, страдают от низкого уровня тестостерона. Медики поделились эффективным рецептом, который поможет спасти ситуацию и сексуальную жизнь.

Жирная рыба

Включите в рацион лосось, сардины или другую рыбу, богатую питательными веществами, положительно влияющими на налаживание гормональной системы. Главными спасателями являются жирные кислоты омега-3, а также цинк и витамин D. К тому же белок, которого очень много в рыбе, оказывает влияние на выработку тестостерона.



Как воскресить сексуальную жизнь / Фото Pexels

Какао

Какао то ли напиток, то ли шоколадная альтернатива – еще один необходимый продукт мужскому организму. Это обусловлено содержанием флавоноидов, пищевых антиоксидантов и магнием. Эти два компонента играют важную роль для продуцирования тестостерона. Избегать лучше продуктов на основе какао, в составе которых много сахара и мало толку.

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Яйца

Сделать акцент следует на потреблении желтков, богатых полезными жирами, белками и селеном, что считается активным антиоксидантом. Исследование показало, что этот компонент увеличивает выработку тестостерона, активируя определенные гены.

Ягоды

Еще один замечательный источник антиоксидантов – ягоды. Любимые сезонные вкусности могут стать для вас настоящим спасителем, ведь антиоксиданты, как уже известно, помогают организму восстановить баланс тестостерона. Предпочитайте вишни и гранату – они способны защищать клетки, отвечающие за тестостерон, от разрушений.

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Листовые овощи

Чем шире овощная палитра в вашем рационе, тем дольше ваше тело будет чувствовать себя молодым и здоровым. Особый акцент рекомендуем сделать на листовых. В их составе больше всего микроэлементов, которые необходимы для выработки тестостерона. В частности, порадует содержание магния, недостаток которого знаком людям старшего возраста.