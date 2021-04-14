Врач назвала распространенную ошибку при приготовлении мяса
Тепло уже ближе, а значит вскоре семьи, компании друзей и коллеги по работе, массово отправятся на шашлыки и отдых на природе. Актуальным становится вопрос приготовления продуктов, в частности мяса. Мыть или не мыть его перед употреблением?
Источник:инстаграм Марія Гунькало
Логично, что для того, чтобы сделать продукт более безопасным и чистым, хочется помыть или хотя бы сполоснуть под проточной водой. Но с мясом и птицей другая история. Их мыть не надо.
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Это одна из самых распространенных ошибок на кухне. Мытье с уксусом, лимоном, соленой водой и другие "лайфхаки" также излишни.
Почему не мыть
Бактерии, содержащиеся в сыром мясном и птичьих соках, могут распространяться на другие пищевые продукты, посуду и поверхности. Это называется перекрестным загрязнением. То есть бактерия, которая была в мясе и спокойно бы погибла при температурной обработке, распространяется по тарелкам с салатами, ножах, раковине, где мы моем другую пищу и посуду.
Приготовление пищи до нужного состояния при высоких температурах (жарки, запекания, варки или гриль), убивает микробы на мясе и птице.
- Для свинины, баранины, телятины – безопасная внутренняя температура – 62 – 63°C.
- Для птицы – 74°C
Другие правила безопасности при работе с мясом
- Если вы готовите мясо, после этого обязательно мойте руки, особенно перед приготовлением других блюд или перед приемом пищи (мыть руки в таком случае стоит минимум 20 секунд, обязательно с мылом).
- Лучший вариант – приготовить все блюда и только после этого переходить к обработке мяса или птицы.
- После нарезки важно мыть все поверхности и посуду горячей водой.
- Будет отлично, если вы позаботитесь об отдельной доске для мяса.
Почему эти правила важны
Пренебрегая этими советами, можно столкнуться с болезнями пищевого происхождения. Среди самых распространенных инфекций, которых стоит остерегаться:
- сальмонеллез,
- кампилобактериоз,
- норовирус.
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