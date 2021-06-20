Самооценка, высокая или низкая, лишь отражает отношение человека к самому себе и иногда имеет мало общего с реальностью, говорит психолог Марьяна Франко. Однако, нынешний спрос общества на жизнь в стиле "успешный успех" создает много препятствий для развития здоровой самооценки у людей.

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Пытаются соответствовать ожиданиям других

Психолог отмечает, что среди ее клиентов есть достаточно успешных людей, которые стараются выглядеть счастливыми для других. И хуже всего то, что пока такие люди хотят соответствовать высоким стандартам и чужим ожиданиям, они отвергают возможность быть счастливым для себя. Для них недопустимо расслабиться, с чем-то не справиться или попросить кого-то о помощи.



Не нужно отвечать чужим ожиданиям / Фото pexels

О здоровой самооценке

Академическая психология утверждает, что здоровая самооценка не должна быть ни высокой, ни низкой, она должна быть адекватной, говорит Франко. Такая позволит принимать свои успехи и определять точки для роста, или же вовремя решить, что то, чем ты сейчас занимаешься, вообще не твое.

Только при наличии такой здоровой адекватной самооценки человек может чувствовать себя счастливым, не делать катастрофы из того, что что-то не удалось с первого раза, обращаться за помощью к другим и стараться пока не получится. Иначе, цена поддержания иллюзии собственной успешности может стать слишком высокой. Иногда это – счастье, а иногда и безопасность самого человека,

– резюмирует Франко.

Пример показательного "счастья"

Как-то к психологу обратилась за помощью молодая женщина и мама троих маленьких детей. Она успешно поддерживала образ счастливой женщины с благополучной семьей и не менее удачно годами скрывала под одеждой следы от побоев своего мужа. И об этом не знал никто: ни друзья, ни родственники.



Реальность может быть скрыта за закрытыми дверями / Фото pexels

Все изменилось, когда женщина решилась сначала открыться психологу, а потом попросить помощи у родных. И к ее великому удивлению, вместо осуждения она получила лишь поддержку и защиту.

Кажется, она едва ли не впервые поняла, что она ценна сама по себе, а не только тогда, когда в ее жизни все идет хорошо. Это знание помогло расстаться, чтобы со временем построить лучшие отношения. Прежде всего с собой. Теперь этой юной леди уже не нужно скрывать синяки под рукавами, а свою боль за привлекательной улыбкой,

– рассказывает психолог.

Ведь не зря психотерапевт Арнольд Бейссер в своей теории парадоксальных изменений написал, что "настоящие изменения происходят тогда, когда человек становится таким, каков есть на самом деле, а не тогда, когда он пытается стать тем, кем не является".