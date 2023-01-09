У рейтингу поганих напоїв опинились газовані води (дієтичні альтернативи теж не працюють), солодкі чаї, соки, енергетичні напої та солодка кава з молоком. Проте існує напій, який легко переганяє всі ці шкідливі продукти і посідає 1 місце.

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Які напої шкідливі для метаболізму

Особливо подбати про процес метаболізму та виключити шкідливі напої варто після 50. Позбутись, перш за все, варто замороженої кави або відомих холодних коктейлів з кавою.

Ці напої завоювали серця багатьох, особливо у спекотний літній сезон, коли можна отримати бажану прохолоду та бадьорість в одній чашці. Проте регулярне вживання таких напоїв загрожує вашому обміну речовин та збільшує ризики збільшення ваги. Річ у тім, що холодна кава з льодом багата на рафінований цукор і знежирені молочні вершки. Щоденне вживання цих продуктів буде мати фатальні наслідки для здоров'я і ваги.