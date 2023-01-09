У рейтингу поганих напоїв опинились газовані води (дієтичні альтернативи теж не працюють), солодкі чаї, соки, енергетичні напої та солодка кава з молоком. Проте існує напій, який легко переганяє всі ці шкідливі продукти і посідає 1 місце.
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Які напої шкідливі для метаболізму
Особливо подбати про процес метаболізму та виключити шкідливі напої варто після 50. Позбутись, перш за все, варто замороженої кави або відомих холодних коктейлів з кавою.
Ці напої завоювали серця багатьох, особливо у спекотний літній сезон, коли можна отримати бажану прохолоду та бадьорість в одній чашці. Проте регулярне вживання таких напоїв загрожує вашому обміну речовин та збільшує ризики збільшення ваги. Річ у тім, що холодна кава з льодом багата на рафінований цукор і знежирені молочні вершки. Щоденне вживання цих продуктів буде мати фатальні наслідки для здоров'я і ваги.
Якщо чорна кава, як правило, має низьку калорійність, то заморожена кава зазвичай багата на калорії через велику кількість сиропів, кремів, збитих вершків тощо. Усе це насправді складається з цукру. Один напій містить від 400 до 1200 калорій,
– пояснює експертка в галузі охорони здоров'я Наталія Комова.
Одразу після споживання таких калорій ваш організм стає на хибний шлях харчування до кінця доби: ви сповільнюєте травлення і метаболізм, позбавляєте себе будь-яких шансів на втрату ваги.
Холодна кава переповнена цукром / Фото Pexels
Саме тому дієтологи рекомендують робити правильний вибір у сторону натуральних підсолоджувачів та молока на рослинній основі. В останньому і правда зберігається значна кількість рафінованого цукру, проте воно корисніше та має протизапальну дію.
Подумайте про використання меду або кориці для ароматизації кави, а не рафінованого цукру. Ці два інгредієнти є натуральними і протизапальними, а кориця може допомогти прискорити метаболізм і стабілізувати рівень цукру в крові. А це може покращити схуднення та зменшити здуття,
– рекомендує дієтологиня Тріста Бест.
Важливо розуміти, що відмовлятись від кави під час схуднення не обов'язково. Небезпечними для фігури будуть лише додатки, якими ми звикли перетворювати напій у шкідливий. Саме тому дуже важливо відмовитися від солодких інгредієнтів, тобто цукру та молока. Або ж можете випити чашку зеленого або чорного чаю, які безпечніше заправляти молоком. Ці напої містять менше жирів та можуть пришвидшити метаболізм.