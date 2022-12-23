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4 найшкідливіші страви з СРСР

Олів'є

Цей салат вже давно отримав звання новорічної класики. Колись у салаті зразка позаминулого століття були геть інші інгредієнти, поки не настала епоха СРСР, де дорожчі та важкодоступні інгредієнти замінили дешевими альтернативами. Наприклад, рябчиків замінила варена ковбаса, ракові шийки – варена морква, замість корнішонів додавали консервовані огірки, а унікальний секретний соус "підсидів" примітивний майонез. Дотримання саме старовинної рецептури зробить салат королем новорічного столу.



Приготуйте олів'є за класичним рецептом / Фото Freepik

Мімоза

Цей салат може стати справжнім випробування для вашого шлунка. Мікс інгредієнтів просто вражає: дрібно нарізана цибуля, варена морква і картопля, яєчний білок, консервована риба і все це щедро приправлено майонезом. Після споживання яскравий жовтий подрібнений жовток, який нагадує оксамитові квіти мімози, вже не здаватиметься таким приємним. Салат сьогодні готують не всі, але ностальгувати за примітивними інгредієнтами доводилось точно багатьом.

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Бутерброди зі шпротами

Центральна страва радянського святкового столу: розповідаємо, чому цього не варто готувати. Консервовані продукти ніколи не хизувались своєю користю: накопичення консервантів, які продовжують термін зберігання, не принесуть організму користі. Хліб, як закуска, теж не надто позитивно вплине на фігуру. Якщо ж ви дуже хочете поностальгувати за смаком, можете дозволити собі кілька канапе, проте не варто перебільшувати.

Оселедець під шубою

Для цього салату виділяли найбільшу посудину і саме він залишався у холодильнику ще на кілька днів "зіркового часу". Тут традиційно по-радянськи доступні продукти у певній послідовності: оселедець, цибуля, картопля, варена морква, буряк та яйця. Це все пошарово приправляється майонезом. Особливість цього салату полягала у витримці: чим довше, тим смачніше. Популярність "шуби" була зумовлена доступністю інгредієнтів, але цей мікс гарантує печію.