Додавання у тарілку протизапальних антиоксидантів стане чудовим рішенням проти старіння. Які продукти вважаються лідерами за вмістом цих компонентів, дізнаєтесь далі.

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Які продукти сповільнюють старіння

Авокадо

Авокадо по-справжньому завірусилось у 2022 році та з'явилось чи не у кожному здоровому раціоні. І не дарма, адже продукт є чудовим джерелом антиоксидантів, вітамінів, мінералів і мононенасичених жирних кислот. Останні, до речі, відповідальні за боротьбу із запаленням та старінням. Продукт також дозволяє гарно експериментувати: додавайте авокадо у салат, готуйте тости чи робіть намазку.

Вітамін Е, що міститься в авокадо, допомагає захистити шкіру від впливу сонця та інших пошкоджень навколишнього середовища, які можуть сприяти передчасному старінню. Крім того, каротиноїди, які є попередниками вітаміну А, допомагають підтримувати здоров'я очей і покращувати еластичність шкіри, –

пояснює сертифікована тренерка Джоанна Вен.

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Волоські горіхи



Горіхи багаті антиоксидантами / Фото Pexels

Це ще один чудовий спосіб розбавити нудні сніданки, обіди чи замінити солодкий перекус на корисний. Вони стануть у пригоді і тим, хто хоче схуднути, і тим, хто хоче забути про проблему старіння.

Якщо ви маєте на меті позбутись зморшків та омолодити тіло, віддавайте перевагу саме волоським горіхам, які багаті омега-3 жирними кислотами, вітаміном Е та цинком. Ці компоненти зі здорового складу дозволяють клітинам залишатись здоровими, захищають їх від окисного пошкодження та зменшують запалення у всьому організмі.

Вживання волоських горіхів не тільки захищає вас від вільних радикалів, які можуть спричинити пошкодження шкіри та зморшки, але також пов'язано зі зниженням рівня холестерину ЛПНЩ, що допомагає запобігти хворобам серця,

– зазначила експертка.

Волоські горіхи також вважаються ситною закускою, яка допоможе позбутись переїдання, покращити артеріальний тиск та пришвидшити обмін речовин. Тож правильна дієта, багата антиоксидантами, допоможе вам залишатись бадьорими й завжди здоровими.