Вам уж точно приходилось слышать о том, что ходьба очень полезна здоровью. Но важно не только само наличие в вашей жизни, но и скорость, с которой вы переставляете ноги. Оказывается, скорая ходьба может дать невероятное количество преимуществ для здоровья. О том, как она может предотвратить диабет, рассказала доктор медицинских наук Мирей Серли.

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Чем полезна ходьба

Уже известно, что ходьба может и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, и улучшить баланс, однако только недавние исследования открыли новые преимущества этого занятия. И, оказывается, стоит учитывать не только количество шагов, которые вы делаете, но и их скорость.

Результаты нового исследования показывают, что если люди ходят со скоростью, превышающей 4 километра в час, это может снизить вероятность заболевания диабетом 2-го типа. С каждым увеличением скорости на 1 километр риск заболевания падал на 9%.



Темп ходьбы очень важен / Фото Pexels

Для того чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали 508 тысяч взрослых из США, Японии и Великобритании. Поэтому для того, чтобы извлечь максимальную пользу от ваших прогулок, вы можете следить за тем, чтобы идти со скоростью 5 – 6 километров в час – это уменьшит ваши шансы на заболевание на 24%.

Чем старше становится человек, тем больше лекарств он потребляет. Но действительно ли это разумная стратегия, может ли она помешать здоровью? Ищем ответ в материале.

Основной причиной, по которой быстрая ходьба помогает снизить риск диабета, является инсулин – то есть гормон в организме, регулирующий уровень сахара в крови. И повышение интенсивности ваших упражнений или любой другой физической активности может способствовать лучшему функционированию инсулина.

Кроме того, темп ходьбы может являться показателем и общего здоровья человека. Если вы можете ходить быстро и обычно передвигаетесь именно так, это свидетельствует о лучшей общей физической форме и хорошем метаболизме.