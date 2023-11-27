В зимнее время нам труднее просыпаться утром, а низкая температура и темное утро за окном вызывают у нас соблазн еще дольше полежать в постели. Впрочем, если вы попытаетесь сменить свое привычное утро, то сможете начать свой день энергично.
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Пейте больше жидкости перед сном
Гидратированные клетки функционируют более активно, способствуя спокойному сну, поэтому выпейте вечером стакан воды. Однако много воды пить не стоит, поскольку с утра могут быть отеки на лице.
Создайте уютную среду для сна
Ваша спальня должна быть для вас комфортной, а кровать – местом отдыха и спокойствия. Не засыпайте в неубранной комнате, меняйте постельные принадлежности и проветривайте спальню перед сном.
Утренняя зарядка
Возьмите за привычку каждое утро делать зарядку. Это разгоняет кровь и помогает избавиться от утренней сонливости.
Не забывайте о утренней зарядке / Фото Beauty HUB
Открывайте шторы
Как только проснитесь – откройте шторы, чтобы впустить в комнату естественный свет. Оно помогает регулировать циркадный ритм, давая сигнал организму о том, что пора просыпаться.
Медитация
После того как проснетесь – выделите время на медитацию. Это очистит ваш разум и даст положительный тон на весь день.
Теплый душ
Прием душа утром поможет почувствовать себя бодрее и в лучшем настроении встретить новый день.
Питательный завтрак
Вы должны с утра обязательно завтракать. Выбирайте продукты, богатые белком и сложными углеводами. Они обеспечат вам энергию на протяжении всего утра.
Установите постоянный график сна
Постарайтесь соблюдать постоянный график сна. Это поможет вам легче просыпаться, а еще у вас будет урегулированное время на сон.