Иногда мы недооцениваем состав пищи и выбираем продукты, которые только притворяются полезными. Поэтому, чтобы определить, действительно ли можно назвать наш рацион правильным, без специального теста не обойтись. Предлагаем пройти один из таких прямо сейчас!

Тренды диетологии меняются с невероятной скоростью. Мода на диеты на суперфуды отходит на второй план. Зато диетологи советуют обратить внимание на сбалансированный разнообразный рацион. Но даже в этой рекомендации есть определенные нюансы.

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Например, простые углеводы не так полезны, как углеводы, содержащиеся в зерновых культурах, бобовых и овощах, а животные жиры не столь важны для организма, как растительные. И именно такие детали влияют на то, насколько в целом полезным являться наш рацион.

Нередко люди считают, что они знают все о потребностях своего организма, однако, в итоге оказывается, что с каждым приемом пищи они употребляют множество пустых калорий и не получают суточной нормы базовых макро- и микронутриентов. Следовательно, из-за этого могут возникнуть дефициты, проблемы с весом и нарушения пищеварения.

Поэтому предлагаем вам проверить, правильно ли вы питаетесь (по крайней мере в теории).

Нравятся тесты! У нас их много!

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