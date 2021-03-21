Правильно ли вы питаетесь: тест, который знает лучше, чем вы сами
Иногда мы недооцениваем состав пищи и выбираем продукты, которые только притворяются полезными. Поэтому, чтобы определить, действительно ли можно назвать наш рацион правильным, без специального теста не обойтись. Предлагаем пройти один из таких прямо сейчас!
Источник:Theory and Practice
Тренды диетологии меняются с невероятной скоростью. Мода на диеты на суперфуды отходит на второй план. Зато диетологи советуют обратить внимание на сбалансированный разнообразный рацион. Но даже в этой рекомендации есть определенные нюансы.
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Например, простые углеводы не так полезны, как углеводы, содержащиеся в зерновых культурах, бобовых и овощах, а животные жиры не столь важны для организма, как растительные. И именно такие детали влияют на то, насколько в целом полезным являться наш рацион.
Нередко люди считают, что они знают все о потребностях своего организма, однако, в итоге оказывается, что с каждым приемом пищи они употребляют множество пустых калорий и не получают суточной нормы базовых макро- и микронутриентов. Следовательно, из-за этого могут возникнуть дефициты, проблемы с весом и нарушения пищеварения.
Поэтому предлагаем вам проверить, правильно ли вы питаетесь (по крайней мере в теории).
Нравятся тесты! У нас их много!
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