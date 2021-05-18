Заболевание возникает по двум причинам – из-за неуправляемых факторы (наследственность, пол, возраст), а также в случае неправильного образа жизни (низкая активность, курение, неконтролируемое употребление лекарственных препаратов). Заболевание часто развивается без каких-либо выраженных симптомов, поэтому при изменениях осанки или искривлении позвоночника, следует обратиться к врачу.

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Активный отдых и регулярный фитнес

Регулярная физическая активность положительно влияет на здоровье костей. Особенно полезны йога, бег, быстрая ходьба и прыжки.

Выбирайте продукты, насыщенные витаминами

Выбор правильных продуктов в молодости поможет укрепить кости на всю жизнь. Полезны все продукты, в которых есть кальций и витамин D: молоко и йогурт, капуста, фасоль, миндаль и апельсины, лосось и другая жирная рыба, яйца. В меню должны быть также бананы (калий может помочь повысить прочность костей), чернослив (витамин K способствует здоровью костей) и оливковое масло (помогает сохранять костную массу).

Регулярно посещайте массажиста

Если у вас нет противопоказаний, массажи помогут улучшить кровообращение.

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Принимайте добавки по назначению врача

Если ваш рацион недостаточно обогащенный продуктами, содержащими витамин D или калий, поговорите со своим врачом о применении добавок, но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Пройдите осмотр у эндокринолога

Женщинам после 35 лет – желательно, женщинам после 40 – обязательно.

Пройдите денситометрию

Денситометрия – это количественное определение минеральной плотности костной ткани. Женщинам в период менопаузы, особенно в случае ее раннего наступления, хотя бы раз в год, а в идеале 2 раза в год, желательно проходить диагностику.