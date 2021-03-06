Выходные – время для себя. Но большинство из нас привыкли откладывать на субботу и воскресенье множество дел, которые не приносят удовольствия и истощают. Собрали список из 5 вещей, которые являются свидетельством того, что вы не умеете расслабляться.

У всех нас разные представления об идеальных выходные: кто-то мечтает провести их в постели, другие – планируют насыщенное времяпрепровождение, третьи – откладывают на выходные недоделанную работу. Однако не все сценарии желаемого отдыха помогают нам расслабиться по-настоящему.

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Чтобы избежать крайностей и помочь вам лучше отдохнуть, предлагаем ознакомиться с кратким списком вещей, которые портят ваши выходные. Узнали себя? Попробуйте сменить вид деятельности или изменить планировку рабочей недели.

Вы доделываете незавершенную работу

Иногда плотный рабочий режим не дает отдыхать даже в законные выходные. Однако отдых просто-напросто необходим. Это подтверждают и исследования, которые показывают, что переработки негативно отражаются на нашем здоровье и эмоциональном состоянии. К тому же чрезмерная мозговая активность препятствует восстановлению когнитивных функций.

Если вам кажется, что у вас нет времени на ничегонеделание, попробуйте изменить свой подход к распределению работы и все же выделите хотя бы один день на отдых. Гарантируем, что вы быстро увидите разницу.

Вы проводите выходные с фастфудом

Меньше всего в выходные хочется думать об ограничениях. Это касается и пищи: если в течение рабочей недели мы стараемся питаться сбалансировано, то выходные можно провести на диване с пиццей или в баре с коктейлем. Однако, если слишком увлечься таким отдыхом, существует риск получить еще одну порцию усталости.

С научной точки зрения ситуация выглядит примерно так: когда в организм поступает большая доза сахара, уровень глюкозы резко повышается. В течение этого периода мы чувствуем прилив энергии, но командование перехватывает инсулин, который связывает глюкозу. Ее уровень уменьшается и становится даже ниже, чем был до употребления пиццы. В результате мы чувствуем голод и усталость.

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Вы сбиваете режим

Еще один популярный сценарий выходного – лечь спать под утро или попробовать отоспаться за всю неделю. Однако и то и другое существенно бьет по режиму сна. Тем, кто долго спал днем, бывает трудно заснуть в воскресный вечер. Тем, кто восстанавливался после субботней бессонной ночи не всегда легко восстановиться за один день.

Это не значит, что нужно лишать себя от всех удовольствий – просто подходите к отдыху взвешенно. Попробуйте наладить режим сна в будние дни, чтобы не страдать от усталости, а также планировать отдых с учетом времени на восстановление.

Вы не вылезает из соцсетей

Соцсети стали неотъемлемой частью жизни, поэтому неудивительно, что просмотр ленты новостей может занять несколько свободных часов.

Однако, если вы игнорируете другие способы отдыха, стоит задуматься. Попробуйте ограничить количество отправленных сообщений, замьютить некоторые чаты и выключить уведомления. Это станет хорошим началом информационного детокс.

Вы занимаетесь домашними делами все выходные

Мы не говорим о ремонте или плановой генеральной уборке. Однако, если все ваши выходные превращаются в бесконечные домашние дела, существует риск, что вы не отдохнете.

Подумайте, как можно разгрузить выходные. Просыпайтесь раньше несколько раз в неделю, чтобы навести порядок в некоторых комнатах, загрузите стиральную машинку на ночь или делегируйте часть домашних дел клининговым компаниям.