Борьба с лишними килограммами выглядит у всех по-разному, впрочем, эксперты убеждены, что незначительная коррекция вашего образа жизни, значительно эффективнее экстремальных способов похудения. Начните с малого – уменьшите каждый прием пищи на 50 калорий, пейте больше воды или откажитесь от жареного. И когда вы почувствуете, что ваше тело готово к изменениям – используйте один из предложенных способов.

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Ешьте ягоды и фрукты вместо сока

Відмовтеся від соку
Откажитесь от сока / Фото Pexels

Согласно исследованиям, если вы замените 3 стакана сока на 3 порции фруктов и ягод в течение недели, у вас уменьшится риск развития диабета 2 типа. Свободные сахара, которые содержаться в соке не несут никакой питательной ценности, то есть организм прекрасно работает и без их влияния.

А вот на что действительно влияет сок – это увеличение веса. Поэтому смело выбирайте целые фрукты и овощи, вместо жидких аналогов (даже ежели производители сока уверяют, что этот "натуральный" продукт способен улучшить ваше самочувствие и фигуру).

Выбирайте небольшой сосуд

Люди, которые выбирают массивную посуду обычно употребляют на 16% больше пищи, чем те, кто выбирает небольшие тарелки.

Наш мозг привык, что нужно доедать все что попало на тарелку и он даже не думает разбираться, насколько велика порция. Поэтому, выбирая меньший посуду, вы оберегаете себя от переедания. А если порция окажется недостаточной – вы всегда сможете добросить дополнительную ложку блюда.

Выключайте технику из розетки перед приемом пищи

Під час обіду на столі повинна бути лише їжа
Во время обеда на столе должна быть только еда / Фото Unsplash

Воздержитесь от желания перекусывать, пока вы смотрите Netflix или проверяете электронную почту. Исследования показали, что люди, которые не концентрируются на употреблении пищи, потребляют на 10% больше других.

Перекусывайте прежде чем поесть

Вы не ели в течение дня и решили заказать картошку фри и гамбургер, чтобы быстро утолить голод? Таким образом вы только вредите своему весу. Да, в результате вы наедитесь, но это совсем не так пища, которая нужна вашему организму. Тем более, заказывая фаст-фуд на голодный желудок, вы рискуете переборщить с порцией.

Диетологи советуют начинать обед с легкого перекуса, им может быть диетический куриный бульон, яблоко или банан. Исследования утверждают, что такой способ позволяет сократить употребление пищи на целых 20%!

Просто добавьте корицу

Кориця допомагає нормалізувати травлення
Корица помогает нормализовать пищеварение / Фото Pexels

Добавление ложки корицы в утреннюю овсянку помогает стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить скачки инсулина, которые приводят к чрезмерному голоду и провоцируют бессознательное переедания.