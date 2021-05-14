Борьба с лишними килограммами выглядит у всех по-разному, впрочем, эксперты убеждены, что незначительная коррекция вашего образа жизни, значительно эффективнее экстремальных способов похудения. Начните с малого – уменьшите каждый прием пищи на 50 калорий, пейте больше воды или откажитесь от жареного. И когда вы почувствуете, что ваше тело готово к изменениям – используйте один из предложенных способов.

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Ешьте ягоды и фрукты вместо сока



Откажитесь от сока / Фото Pexels

Согласно исследованиям, если вы замените 3 стакана сока на 3 порции фруктов и ягод в течение недели, у вас уменьшится риск развития диабета 2 типа. Свободные сахара, которые содержаться в соке не несут никакой питательной ценности, то есть организм прекрасно работает и без их влияния.

А вот на что действительно влияет сок – это увеличение веса. Поэтому смело выбирайте целые фрукты и овощи, вместо жидких аналогов (даже ежели производители сока уверяют, что этот "натуральный" продукт способен улучшить ваше самочувствие и фигуру).

Выбирайте небольшой сосуд

Люди, которые выбирают массивную посуду обычно употребляют на 16% больше пищи, чем те, кто выбирает небольшие тарелки.

Наш мозг привык, что нужно доедать все что попало на тарелку и он даже не думает разбираться, насколько велика порция. Поэтому, выбирая меньший посуду, вы оберегаете себя от переедания. А если порция окажется недостаточной – вы всегда сможете добросить дополнительную ложку блюда.

Выключайте технику из розетки перед приемом пищи



Во время обеда на столе должна быть только еда / Фото Unsplash

Воздержитесь от желания перекусывать, пока вы смотрите Netflix или проверяете электронную почту. Исследования показали, что люди, которые не концентрируются на употреблении пищи, потребляют на 10% больше других.

Перекусывайте прежде чем поесть

Вы не ели в течение дня и решили заказать картошку фри и гамбургер, чтобы быстро утолить голод? Таким образом вы только вредите своему весу. Да, в результате вы наедитесь, но это совсем не так пища, которая нужна вашему организму. Тем более, заказывая фаст-фуд на голодный желудок, вы рискуете переборщить с порцией.

Диетологи советуют начинать обед с легкого перекуса, им может быть диетический куриный бульон, яблоко или банан. Исследования утверждают, что такой способ позволяет сократить употребление пищи на целых 20%!

Просто добавьте корицу



Корица помогает нормализовать пищеварение / Фото Pexels

Добавление ложки корицы в утреннюю овсянку помогает стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить скачки инсулина, которые приводят к чрезмерному голоду и провоцируют бессознательное переедания.